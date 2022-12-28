كيريوس يتعرض لإصابة تعرقل استعداداته لبطولة أستراليا المفتوحة

انسحب نجم التنس الأسترالي نيك كيريوس من المشاركة في بطولة "الكأس المتحدة" بسبب إصابة في الكاحل وهو ما يعرقل استعداداته لبطولة أستراليا المفتوحة التي تنطلق منافساتها في 16 كانون الثاني/يناير المقبل.

وانتظر كيريوس /27 عاما/ متمسكا بالأمل حتى وقت متأخر قبل أن يضطر لإعلان الانسحاب من الكأس المتحدة التي تنطلق منافساتها غدا الخميس، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في بطولة استعراضية في دبي قبل أيام.

وكان من المفترض أن يلتقي كيريوس، وصيف بطل ويمبلدون في الموسم الماضي، النجم الإسباني رافاييل نادال في بطولة الكأس المتحدة للفرق المختلطة.

وقال ستيفن فارو مدير بطولة الكأس المتحدة في تصريحات لصحيفة "هيرالد" نشرتها اليوم الأربعاء :"كنا نأمل في أن يتمكن من المشاركة، لكن للأسف لم يكن كذلك."

وأضاف :"هذه الأمور تحدث في لعبة التنس، خاصة عندما تكون على بعد أسبوعين من إحدى بطولات جراند سلام."