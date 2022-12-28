الحرب والمناخ يضيفان مصطلحات جديدة إلى اللغة السويدية في 2022

تركت الحرب في أوكرانيا بصمتها على اللغة السويدية خلال العام المنقضي مع دخول مصطلحات جديدة إلى المعجم، حسبما قال معهد "آي إس أو إف" الرسمي للغات يوم الثلاثاء في نشر قائمته السنوية للكلمات الجديدة.

ومن بين المصطلحات الجديدة التي أضافتها اللغة السويدية مصطلح "بوتين بريس" أو "سعر بوتين" الذي يشير إلى الآثار التضخمية للحرب، وكذلك مصطلح "إنرجيكريج" أو "حرب الطاقة" الذي يشير إلى استغلال إمدادات الطاقة كتهديد.

وقالت أخصائية اللغة السويدية أولا كارلسون إن العديد من المصطلحات الجديدة في القائمة تتعلق بالغزو والتضخم والاحتباس الحراري.

وتحتوي القائمة على 35 كلمة ومصطلحا إما جديدة تماما أو أصبحت أكثر شيوعا في الاستخدام.