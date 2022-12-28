تأخير تحميل النفط الخام بأحد موانئ تكساس الرئيسية بسبب تسرب نفطي

أدى تسرب نفطي في محطة فلينت هيلز لتصدير النفط في ميناء إنجلسايد بولاية تكساس الأمريكية إلى تأخير تحميل عدد من ناقلات النفط بالمحطة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء أن 5 ناقلات تحمل 5 ملايين برميل من خام غرب تكساس الوسيط وغرب تكساس الخفيف تأخرت في مغادرة المحطة بعد أن أوقف حرس السواحل كل الأنشطة في المنطقة عقب حدوث تسرب نفطي يوم السبت الماضي.

وأضافت بلومبرج أن الناقلتين العملاقتين سي وايز هندريكس وأدفنشر اللتين وصلتا الميناء قبل اكتشاف التسرب، استغرقتا من بين 4 و5 أيام لمغادرة الميناء في حين أن الزمن الطبيعي للتحميل ومغادرة الميناء يبلغ يومين فقط.

في الوقت نفسه أوصت قوات حرس السواحل السفن المتجهة إلى محطات ميناء إنجلسايد بإبطاء سرعتها لتجنب التكدس أمام مدخل الميناء.