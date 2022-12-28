فورين بوليسي: 2022 كان عام الاضطرابات في جنوب آسيا

رأت دورية "فورين بوليسي"الأمريكية أن عام 2022 كان عاما مليئا بالاضطرابات في جنوب آسيا، مشيرة بذلك إلى عدد من الملفات والأحداث التي شهدتها المنطقة خلال هذا العام الذي يوشك على الرحيل.

وأضافت أن منطقة جنوب آسيا شهدت احتجاجات جماهيرية هزت بنجلاديش وباكستان وسريلانكا، كما شهدت نيبال وباكستان وسريلانكا تغييرات في القيادة، فيما نجا رئيس الوزراء الباكستاني المخلوع عمران خان من محاولة اغتيال، وحكم نظام طالبان في أفغانستان بنفس الأساليب القمعية التي استخدمها في أواخر التسعينيات، فيما سمم خطاب الكراهية الخطاب العام في الهند وزاد من حدة التوترات الطائفية.

وأشارت الدورية الأمريكية إلى أن كل هذه الأحداث جاءت في ظل ارتفاع معدلات التضخم ونقص الطاقة وتزايد الدين العام وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي والفيضانات والجفاف.

وركزت "فورين بوليسي" - في تقريرها - على أربعة نماذج "تصدرت عناوين الصحف، لكنها أيضًا تسلط الضوء على التجارب المشتركة المذهلة للعديد من البلدان في جنوب آسيا".

وجاء الانهيار الاقتصادي في سيريلانكا على رأس النماذج التي تناولتها "فورين بوليسي"، حيث رأت أن السياسات الاقتصادية السيئة التي استمرت لأكثر من عقد، كان لها تداعيات كارثية ظهرت خلال العام الجاري. وأوضحت أنه منذ الخروج من الحرب الأهلية في عام 2009، وقعت الحكومات السريلانكية المتعاقبة في فخ الديون، ففي أواخر عام 2019، سن الرئيس المنتخب آنذاك جوتابايا راجاباكسا تخفيضات ضريبية، مما حرم الحكومة من الإيرادات التي كانت في أشد الحاجة إليها بعد بضعة أشهر؛ بسبب تفشى جائحة كورونا وقتها.

وقالت إن انفاق سريلانكا المتزايد حتى خلال الجائحة أدى إلى انخفاض قيمة العملة، بالإضافة إلى حظر الرئيس السيريلانكي استخدام الأسمدة الكيماوية في عام 2021، مما حد بشكل كبير من الإنتاج الزراعي وغذى ارتفاع تكاليف الغذاء.

وأوضحت "فورين بوليسي" أنه نتيجة لذلك، كان اقتصاد سريلانكا معرضًا بشكل خاص لصدمات سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف السلع التي نتجت عن الوباء والأزمة الروسية الأوكرانية، كما تسببت جاءحة كورونا في تدمير صناعة السياحة في سريلانكا، والتي ساهمت بما يقرب من 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، فيما تراجع نصيبها لأقل من 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020.

وأضافت أنه بحلول هذا العام، غرقت سريلانكا في واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم؛ حيث ارتفع تضخم أسعار المواد الغذائية إلى 90%، ونفد الوقود من محطات الوقود، وتضاءلت الاحتياطيات الأجنبية القابلة للاستخدام إلى 25 مليون دولار فقط، كما انخفضت قيمة عملة سريلانكا بنسبة 80 في المائة، وفي مايو 2022، تخلفت سريلانكا عن سداد ديونها لأول مرة في تاريخها.

وأشارت الدورية الأمريكية إلى أن هذه الأزمة، إلى جانب الاحتجاجات الجماهيرية، دفعت راجاباكسا إلى الاستقالة في شهر يوليو الماضي.

ولفتت "فورين بوليسي" إلى أن المراقبين استغلوا الانهيار الاقتصادي في سريلانكا كمثال تحذيري على مخاطر الاعتماد المفرط على القروض الصينية، والآثار غير المتناسبة التي يمكن أن تحدثها النزاعات البعيدة على البلدان الفقيرة، وتكاليف سنوات من سوء الإدارة الاقتصادية، موضحة أن دولا أخرى من جنوب آسيا مثل بنجلاديش ونيبال وباكستان واجهت مشاكل اقتصادية مماثلة هذا العام، ولكن لم يكن أي منها على نفس القدر من الخطورة التي واجهتها سريلانكا.

وكان الملف الثاني الذي تناولته "فورين بوليسي" في تقريرها هو حكم طالبان في أفغانستان، مشيرة إلى أنه بعد تولي الحركة مقاليد السلطة في كابول العام الماضي، تعهدت طالبان بإلغاء الحظر المفروض على تعليم الفتيات في المرحلة الثانوية بحلول مارس. لكنها تراجعت، لتحطم في النهاية الوهم بأن نظام طالبان اليوم هو نسخة أكثر ليونة من نظام أواخر تسعينيات القرن الماضي.

وأضافت أن استمرار الحظر كان بمثابة مقدمة لسياسات أكثر قسوة، بما في ذلك القيود الجديدة على ملابس النساء وحرية حركتهن وإعادة الجلد والإعدامات العلنية، حيث أعلنت الحركة في 20 ديسمبر الجاري، حظرا غير محدد على التعليم الجامعي للنساء.

ورأت "فورين بوليسي" أن قرار التمسك بحظر التعليم الثانوي للفتيات كشف عن الانقسامات الداخلية المتنامية في طالبان؛ فبحسب ما ورد، أراد بعض كبار قادة طالبان رفع الحظر، لكن الزعيم الأعلى للجماعة وقيادتها الدينية في قندهار شقوا طريقهم، وأظهروا من هو صاحب القرار حقًا، علاوة على ذلك ، من المحتمل أن يكون قرار طالبان بإبقاء ملايين الفتيات خارج المدارس قد شدد تصميم حكومات جنوب آسيا على عدم الاعتراف بالنظام.

وأشارت الدورية الأمريكية إلى أنه في عام 2022، أبدت بعض الحكومات في المنطقة استعدادها للتعامل مع طالبان، حيث تابعت باكستان التجارة مع أفغانستان، وأعادت الهند فتح سفارتها جزئيًا في كابول، إلا أن قرار حظر التعليم والسياسات التي اتبعت، تفسر جزئيًا لماذا لم تقيم دولة واحدة في جنوب آسيا علاقات رسمية مع طالبان حتى الآن.

أما فيضانات باكستان، فكانت الملف الثالث الذي تناولته "فورين بوليسي"، إذ وصفت ما سببته الأمطار الموسمية المبكرة والغزيرة، الصيف الماضي، بأسوأ موجة فيضانات في تاريخ باكستان، حيث غمرت ثلث البلاد وأثرت على 33 مليون شخص، فيما قُدرت خسائرها بنحو 40 مليار دولار، وتضررت ملايين المحاصيل أو دمرت تماما، مما زاد من انعدام الأمن الغذائي.

وأضافت الدورية الأمريكية إلى أنه على الرغم من انحسار معظم مياه الفيضانات الآن، إلا أن تفشي الأمراض المنقولة عبر المياه (مثل الكوليرا وغيرها) قد زاد من الضغط على نظام الصحة العامة، ولا يزال العديد من ضحايا الفيضانات يفتقرون إلى الغذاء والمأوى المناسبين. وبحلول نهاية العام، لم يُلبى سوى ثلث نداء الأمم المتحدة لتقديم المساعدة المالية لباكستان.

وبحسب "فورين بوليسي"، فقد كانت الفيضانات بمثابة تذكير بمخاطر التغيرات المناخية وكيف يمكن أن تعاني البلدان الأقل مساهمة في الانبعاثات العالمية من آثارها، إذ حفزت الفيضانات على اتخاذ إجراءات في قمة الأمم المتحدة السنوية لتغير المناخ هذا العام، حيث قادت باكستان إدراج الخسائر والأضرار على جدول الأعمال الرسمي، وبحلول نهاية القمة، توصلت الدول إلى اتفاق بشأن صندوق جديد للخسائر والأضرار - وهو إنجاز يُحتفل به باعتباره انتصارا في جنوب آسيا.

واختتمت "فورين بوليسي" تقريرها عن حصاد العام في جنوب آسيا، بالحديث عن العلاقات الهندية الروسية، مشيرة إلى أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي وحدت الغرب ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لم يكن لها التأثير نفسه في جنوب آسيا "حيث لا يوجد لدى موسكو أعداء ولديها تاريخ من الشراكات.. حيث امتنعت نصف دول جنوب آسيا عن التصويت على أول قرار للأمم المتحدة يدين الغزو. وقادت الهند، بعلاقاتها الوثيقة مع روسيا والتزامها بالاستقلالية الاستراتيجية لصنع القرار، هذا التوجه".

وأضافت الدورية الأمريكية أن الهند دعت، لأشهر بعد الغزو، إلى إنهاء سلمي للصراع لكنها امتنعت عن إدانة بوتين أو انتقاده الصريح. وحذت حكومات جنوب آسيا الأخرى حذوها.

لكن رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي دعا الرئيس بوتين علنًا أثناء جلوسه بجانبه في قمة إقليمية في أوزبكستان في سبتمبر الماضي - مذكراً إياه بأن "عصر اليوم ليس عصر حرب".

ورأت "فورين بولسي" أن "مودي، الذي كان مصدر إلهام لقادة آخرين لا يرغبون في الانضمام إلى الحملة الغربية المناهضة لروسيا، يبدو أنه قد غير مساره. ومع ذلك، كان لنهج مودي تأثير ضئيل على حسابات بوتين. فبعد تصريحاته بفترة وجيزة، أمر بوتين بتعبئة جزئية لقواته وتكثيف الهجمات الصاروخية في أوكرانيا.

واختتمت الدورية الأمريكية بالقول إن "الحرب في أوكرانيا كانت واحدة من أكبر القصص في الشئون الخارجية هذا العام، ولكنها أيضًا واحدة من أكبر الحروب في جنوب آسيا؛ إذ تسببت الحرب في تداعيات اقتصادية مباشرة ودفعت الغرب إلى الضغط على المنطقة للانحياز إلى جانب ما. وتُظهر محاولة مودي الفاشلة للضغط من أجل خفض التصعيد كيف ستستمر هذه التحديات في جنوب آسيا في عام 2023".