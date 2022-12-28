قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن الاتحاد بصدد تنظيم مؤتمر التأمين متناهي الصغر في نسخته الثانية على التوالي، والذي سيعقد بالأقصر خلال الفترة من 27 فبراير إلى 1 مارس 2023 وذلك تحت عنوان "دعم مستقبل التأمين متناهي الصغر".

وأوضح الزهيري، أنه من المتوقع أن يشهد المؤتمر حضوراً كبيراً من ممثلي كبرى شركات التأمين الإقليمية والعالمية، والجهات ذات العلاقة بالتأمين متناهي الصغر، حيثُ سيتم تقديم محاضرات متميزة من خلال نخبة كبيرة من خبراء صناعة التأمين على المستوى الإقليمي والدولي خلال جلسات المؤتمر، كما أنه سيكون هناك العديد من الفعاليات المختلفة والتي ستستمر على مدار 3 أيام.

وأضاف الزهيري، أن اختيار الأقصر لاحتضان فعاليات المؤتمر يأتي لكونها من أكثر محافظات الوجه القبلي استخداماً لتمويل وتأمين مشروعات متناهية الصغر، كما تعتبر مدينة ذات المائة باب من أهم المقاصد السياحية والأثرية في العالم.

وأشار إلى أن المؤتمر سيصدر توصيات لتطوير ورفع الوعي لدى أفراد المجتمع بمفهوم التأمين متناهي الصغر، والمزايا التي يمكن الحصول عليها من خلال المنتجات الخاصة بهذا النوع من التأمين.