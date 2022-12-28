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قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن قيمة عقد الرعاية الجديد لفريقه، تقترب من قيمة عقد الرعاية الحالي للنادي الأهلي.

وكان رئيس الزمالك قد أعلن أمس الثلاثاء، تعاقد ناديه مع شركة المتحدة لرعاية الفريق الأبيض لمدة 4 سنوات قادمة.

وأضاف منصور في تصريحات تليفزيونية: «مفاوضتنا مع شركة الرعاية استمرت لفترة طويلة، بسبب ضعف المقابل المادي الذي تم عرضه في بداية مفاوضاتنا معهم».

وتابع: «توصلنا إلى مقابل مادي يليق بتاريخ نادي الزمالك وجماهيره، ومبلغ الرعاية الجديد يقترب من الأهلي جدا».

وواصل منصور: «ومع احترامي للجمهور مش من حقك تعرف عقد الرعاية بكام، دي مش شغلتك دي شغلة الجمعية العمومية للنادي فقط، ومش من حق حد يعرف الرعاية بكام».

وأتم: «الشركة المتحدة قالت متعلنش قيمة عقد الرعاية، واللي يحاسبني ربنا ومن ثم جمعيتي العمومية وضميري فقط».