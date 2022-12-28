بلينكن يتعهد بمواصلة العمل لإعادة الأمريكيين المعتقلين ظلما في جميع أنحاء العالم

تعهد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بمواصلة العمل يوميا لإعادة كل الأمريكيين المحتجزين كرهائن أو الذين اعتقلوا ظلما في جميع أنحاء العالم، إلى البلاد.

وكتب بلينكن في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، اليوم الثلاثاء،: تمكنا هذا العام من إعادة مواطنين أمريكيين إلى أرض الوطن من روسيا وإيران وفنزويلا وبورما وأفغانستان وهايتي ودول أخرى.

وكان بلينكن قد أبلغ عائلات المحتجزين يونيو لماضي بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن على علم بكل حالة من حالات أحبائهم، مؤكدا أهمية استمرار التواصل المنتظم مع هؤلاء الأسر.