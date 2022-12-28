محكمة تركية تؤيد عقوبة السجن مدى الحياة بحق رجل الأعمال عثمان كافالا

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أيدت محكمة استئناف تركية اليوم الأربعاء ،حكما بالسجن مدى الحياة صدر في أبريل بحق رجال الأعمال عثمان كافالا، المعروف بنشاطه الخيري؛ لمحاولته الإطاحة بالحكومة من خلال تمويل احتجاجات جيزي المناهضة للحكومة عام 2013.

وقضت المحكمة بشكل منفصل بالحكم بالسجن لمدة 18 عاما بحق سبعة متهمين آخرين، من بينهم محامون، بتهمة المساعدة والتحريض على محاولة الإطاحة بالحكومة، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وانتقد حلفاء أنقرة الغربيون وجماعات حقوقية الحكم في أبريل ووصفوه بأنه صدر بدوافع سياسية.

يذكر أن كافالا "64 عاما" كان قيد الحبس الاحتياطي انتظارا لمحاكمته منذ عام 2017.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد اتهم كافالا علانية بأنه مشارك، فيما أسماها بمؤامرة دولية للإطاحة به.