الري تكشف حقيقة فيديو غرق بعض الأراضي الزراعية جراء السيول

كشف مصدر مطلع بوزارة الري لبرنامج "حديث القاهرة"، حقيقة الفيديو المتداول عن غرق بعض الأراضي الزراعية جراء السيول التي ضربت عددًا من المحافظات على مدار اليومين السابقين، وأكد أن الفيديو تم تصويره من يومين ولكن تم تداوله على نطاق واسع منذ الـ 18 ساعة الماضية.

وأضاف المصدر، في تصريحات نقلها برنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، مساء الثلاثاء، أن الفيديو الذي تم تصويره كان بأرض زراعية جديدة وليس منطقة مأهولة.

وأكد المسؤول بوزارة الري، أن مالك الأرض تم تحذيره منذ 3 سنوات بضرورة بناء سد قوي للحفاظ على أرضه لكنه بنى سد ضعيف انهار أمام قوة المياه، مشيرًا إلى أن المياه التي ظهرت بالفيديو لن يتم إهدارها وسيتم الاستفادة منها.