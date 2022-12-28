ضبط سارقي أغطية البالوعات في الإسكندرية

أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم ضبط سارقي مطابق البالوعات بالإسكندرية، حيث رصدت كاميرات المراقبة الخاصة بمواطن سرقة شخصين من نباشي القمامة غطاء بالوعة صرف صحي بشارع ابن فاتن متفرع من شارع ونجت بدائرة قسم أول الرمل بالإسكندرية، وأبلغ عن الواقعة لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

وأضاف البيان، أنه على الفور قام اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بتكليف اللواء مجدي الضبع مساعد رئيس شركة الصرف الصحي، وإيهاب سالم مدير عام الأمن بالشركة بفحص الموضوع، واتخاذ اللازم قانونا.

وتابع البيان، أنه تم إبلاغ قسم شرطة أول الرمل وعمل المحضر اللازم، والتنسيق مع رئيس مباحث القسم، وتم ضبط المتهمين والمسروقات، وتحرر المحضر رقم 25858 جنح الرمل أول، وتم عرضهم على النيابة التي أمرت بحبسهم أربعة أيام علي ذمة التحقيق.

وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أهمية التعاون بين كل الأجهزة الأمنية والتنفيذية، بالإضافة إلى تعاون المواطنين بشكل إيجابي والإبلاغ الفوري عن سرقة أغطية مطابق الصرف الصحي، الأمر الذي يؤثر بدوره على سرعة القبض على سارقي أغطية المطابق، وتعرض أرواح المواطنين للخطر.

وشدد رئيس الشركة، على استمرار جهود الشركة في تغطية مطابق الصرف الصحي التي تتعرض للسرقة لحماية أرواح المواطنين، بالإضافة إلى الاستمرار في حملات التوعية على مستوى المحافظة لحث المواطنين على ضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية، والإبلاغ الفوري عن هذه الحالات لسرعة ضبط المتهمين والخارجين على القانون.