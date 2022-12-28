الرئيس السيسي: حلم الوصول لكأس العالم يحتاج لمزيد من الجهد

رد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أسئلة ذوي الهمم خلال فقرة "اسأل الرئيس" في الاحتفال اليوم الأربعاء، بانطلاق النسخة الرابعة من "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم والقدرات الخاصة بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

ووجه الشاب محمود أحمد بطل مصر في ألعاب القوى في نادي "فرسان الإرادة" واللاعب في الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، سؤالا للرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سبب عدم قبوله للالتحاق بكلية التربية الرياضية أو الإعلام بالرغم من أنه بطل رياضي وكان من آماله أن يكون إعلاميا رياضيا؟، فأجاب الرئيس، قائلا: "الدولة لا تعتمد في إدارتها على الأماني ولا على النصح وتوجيه الكلام، الدولة تدير أمورها من خلال قوانين ونظم لتنظيم كل شيء، وليس مناشدة أو تمنى أن شخص ما يقوم بالعمل، هذا غير صحيح، فالدولة تنظم قوانين تؤمن الأفكار التي نتحدث عنها، ونحن نسير على هذا وهو مشوار ليس بقليل لأن حجم القوانين التي نحن بحاجة إلى تفعيلها ليس فقط للشباب والشابات وأبنائنا من ذوي الهمم، ولكننا نتحدث عن قوانين كثيرة جدا البرلمان يتصدى لها حاليا".

وأكد الرئيس السيسي أن القانون والدستور حصنا ذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة من "القادرون باختلاف" وهناك نسبة للتعيين منهم في الدولة وليس في القطاع الحكومي فقط وإنما في القطاع الخاص أيضا.

ووعد الرئيس، الشاب محمود بحل تلك المشكلة مع وزير التعليم العالي، وقال: "إننا في حاجة إلى أن نكون مع بعضنا البعض، ويسعدني أن تكون أنت من تقدم تلك الفقرة في الاحتفالية القادمة".

ورد الرئيس السيسي على سؤال الشاب محمود أحمد، حول حلم الوصول لبطولة كأس العالم لكرة القدم، بالقول إن "حلم الوصول لكأس العالم يحتاج لمزيد من الجهد"، مشيرا إلى أن مصر بها 105 ملايين مواطن تقريبا، 60% منهم شباب وبالتأكيد هناك مواهب تستطيع تحقيق هذا الحلم.

وتابع الرئيس: "اللاعبون يجب أن يعرفوا أن الرحلة طويلة وأن الموضوع ليس فقط مدربين أكفاء أو ملاعب.. لكن يجب أن يكون هناك عمل متكامل بين الدولة والأسرة التي لديها أبناء موهوبون ويجب إعطائهم الفرصة لكي يتلقوا تدريبا جيدا".

ومن جانبها، وجهت الفتاة رحمه ممدوح (20 عاما) إحدى فتيات "قادرون باختلاف" - وهي طالبة بأكاديمية الفنون، المعهد العالي للفنون المسرحية، تقوم بالتمثيل والغناء والاستعراض، وأمنيتها أن تصبح ممثلة مشهورة - سؤالا عن أكثر شيء أفرح الرئيس منذ توليه الرئاسة، أجاب الرئيس السيسي قائلا: إن أكثر يوم يسعده هو اليوم الذي يلتقي فيه أبطال "قادرون باختلاف"، إن السعادة شعور لا يمكننا التحكم به ولكن رؤيتكم فقط تسعدني، وربنا جعلكم سببا لسعادتي"، مضيفا إن الفرحة الكبيرة تكون في هذا اليوم من كل عام مع أبطال "قادرون باختلاف".

وحرصت رحمة ممدوح على الدعوة للرئيس السيسي بالتوفيق والسعادة دائما.

وردا على سؤال للشاب عاصم محمد (15 عاما) طالب في الصف الثالث الإعدادي وبطل الجمهورية في رياضة السباحة بنادي الزمالك ومن هواياته المفضلة الغناء والتمثيل وبرمجة الكمبيوتر، كما أنه يحفظ لكتاب الله تعالي بالتلاوة، حول الدعاء المفضل للرئيس السيسي، قال الرئيس مستشهدا بدعاء سيدنا يوسف:"ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين".

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، انطلاق النسخة الرابعة من احتفالية "قادرون باختلاف"، لأصحاب الهمم والقدرات الخاصة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وبدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

وكان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله إلى مقر الاحتفالية كل من الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس مجلس النواب حنفي جبالي، وشيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.