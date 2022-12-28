تراجع صادرات جازبروم الروسية لأقل مستوياتها خلال القرن الحالي

أعلنت شركة جازبروم الروسية العملاقة للغاز الطبيعي، تراجع صادراتها إلى أسواقها الرئيسية خلال العام الحالي بمقدار النصف تقريبا، لتصل لأقل مستوياتها منذ بداية القرن الحالي، في ظل خفض إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا ردا على العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أليكسي ميللر الرئيس التنفيذي للشركة قوله في تصريحات عبر تطبيق تيليجرام للتواصل الاجتماعي، إن جازبروم صدرت خلال العام الحالي حوالي 9ر100 مليار متر مكعب إلى الدول من خارج جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، وهو ما يقل بنسبة 46% عن صادرات الشركة في العام الماضي.

يذكر أن صادرات جازبروم إلى أوروبا، والتي تعتبر تاريخيا السوق الرئيسية للغاز الطبيعي الروسي، تراجعت بشدة خلال العام الحالي بعد قرار الحكومة الروسية خفض صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي ردا على العقوبات الغربية.

وأظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الأربعاء تراجعا حادا في صادرات روسيا من خام الأورال الرئيسي للنفط الروسي من الموانئ الغربية الرئيسية الثلاث خلال الشهر الحالي، وهو ما يشير إلى المصاعب التي تواجهها روسيا لإيجاد مشترين جدد يحلون محل المشترين الأوروبيين الذين توقفوا عن شراء الخام الروسي، بسبب العقوبات الغربية ضد موسكو نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، منذ فبراير الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن صادرات خام الأورال تراجعت خلال الشهر الحالي إلى 7ر6 مليون طن بما يعادل 58ر1 مليون برميل يوميا، بحسب بيانات برامج التحميل في الموانئ الروسية، مشيرة إلى أن الصادرات تراجعت بنسبة 16% عن الشهر الماضي.