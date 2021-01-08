تتواصل اليوم منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز، حيث تقام 4 مباريات قوية، يفتتحها إنبي في الثالثة إلا الربع عصرًا بمواجهة الداخلية على ملعب بترو سبورت، فيما تقام مباراتين في الخامسة مساءً، تجمع الأولى بين فاركو وفيوتشر على ملعب ستاد الإسكندرية، فيما تجمع الثانية بين طلائع الجيش وحرس الحدود على ملعب ستاد جهاز الرياضة العسكري.

وتختتم مباريات اليوم في السابعة مساءً بأقوى المواجهات، حينما يحل الأهلي، ضيفًا ثقيلًا على سيراميكا كليوباترا على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

ففي أقوى مباريات اليوم، يدخل الأهلي مواجهة صعبة أمام سيراميكا كليوباترا، بحثًا عن العودة لطريق الانتصارات بعد التعادل في المباراة الأخيرة أمام سموحة بدون أهداف، والأهم العودة للطريق الصحيح بعد تذبذب الأداء في المباريات الأخيرة للفريق، خاصة بعد استئناف بطولة الدوري في أعقاب التوقف الدولي مطلع الشهر الحالي.

وبعد سلسلة من 6 انتصارات، فرط الأهلي في 4 نقاط خلال المواجهات الثلاث الأخيرة، حيث تعادل مرتين أمام فيوتشر وسموحة، فيما فاز بصعوبة على حساب فاركو 2-1.

ويحتل الأهلي، قبل مباراة اليوم، صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة، جمعها من 9 مباريات بواقع سبعة انتصارات وتعادلين، وبفارق نقطتين فقط أمام الزمالك أقرب ملاحقيه، والذي يلعب غدًا، أمام الإسماعيلي لحساب الجولة ذاتها. يسعى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لمصالحة الجماهير، بعد الانتقادات الكبيرة التي تعرض لها الفريق بسبب تراجع المستوى في الفترة الأخيرة، وذلك عن طريق تحقيق الفوز وبأداء مقنع في مباراة اليوم.

وحرص كولر على الاجتماع بلاعبيه قبل المران الأول استعدادا لمواجهة سيراميكا، حيث كشف عن وجهه الآخر ووجه تحذير شديد اللهجة للاعبين بسبب تراجع أداء الجميع وعدم تنفيذ التعليمات التي يمنحها لهم خلال المباراة.

كما شدد كولر على ضرورة الظهور بشكل قوي والتسجيل المبكر في مباراة اليوم، لفتح المباراة وعدم إعطاء الفرصة لفريق سيراميكا في إغلاق منافذ اللعب والتكتل الدفاعي، مؤكدًا على ضرورة استغلال الفرص التي تسنح أمام المرمى للتسجيل.

كما عقد كولر جلسة خاصة مع لاعبي خط الوسط والدفاع، حرص خلالها على توجيه التعليمات للاعبيه من أجل إغلاق المساحات والضغط القوي، مشددًا على ضرورة استخلاص الكرات والفوز بالثنائيات، كما حذر من التمريرات الخاطئة التي عانى منها الفريق المباريات الأخيرة.

ويبحث الأهلي مع كولر عن الانتفاضة بعد تعادله الأخير مع سموحة بدون أهداف، لتأمين الصدارة ومحاولة توسعة الفارق مع الزمالك لخمس نقاط، آملا في تعثر الفريق الأبيض أمام الإسماعيلي.

ومن المتوقع أن يلعب الأهلي مباراة اليوم بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، أمامه الرباعي محمد هاني، محمود متولي، محمد عبد المنعم وعلي معلول، وفي الوسط يلعب أليو ديانج وحمدي فتحي وبرونو سافيو، خلف الثلاثي الهجومي أحمد عبد القادر، كريم فؤاد ومحمد شريف.

على الجانب الأخر، لا يعيش سيراميكا أفضل أوقاته مع المدرب أحمد سامي، حيث خسر الفريق 4 مباريات من أصل 9 لعبها في الموسم الحالي، كان آخرها أمام الاتحاد في الجولة الماضية، مقابل تعادلين و3 انتصارات، ليقبع في المركز الثامن برصيد 11 نقطة.

ويعول سيراميكا كليوباترا على القوة الهجومية الضاربة بقيادة أحمد ريان وجون إيبوكا لمفاجأة الأهلي، في محاولة لاستغلال حالة التراجع لدى الفريق الأحمر وتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم.