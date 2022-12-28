أيام صعبة تعيشها أسرة الطفلة رؤى حمزة، صاحبة الـ7 سنوات، وابنة مركز تلا بمحافظة المنوفية، عقب اكتشافهم أن الطفلة تحتاج إلى عملية زرع نخاع.

فقبل نحو 5 أشهر كانت تعيش رؤى حياة طبيعية تلهو مع أقرانهم وتمارس حياتها بشكل طبيعي حتى ظهر على جسدها علامات للتعب، تشبه البقع الحمراء والزرقاء تحت الجلد، ووصل الحال مع الوقت إلى نزيف من الأنف وتكسير صفائح دموية ووصل نسبة الصفائح في بعض الأوقات إلى صفر، وبعد مشوار طويل اكتشفت الأسرة أنها مصابة بفشل في النخاع.

وقال والد الطفلة إنهم أنفقوا أموال كثيرة من أجل التمسك بالأمل لعلاج الطفلة، ومع الوقت أكد الأطباء أن الطفلة تحتاج إلى عملية زرع نخاع وأن التطابق 50٪ فقط، وأن العلاج حاليا ليس له أي جدوى ووجب عمل العملية فوراً.

وتابع أن تكلفة العملية تصل إلى ما يقرب ٣ مليون جنيه في خارج مصر ونسبة النجاح في مصر ضعيفة جدا.

وأضاف أن نجلته الصغيرة محجوزة في مستشفى جامعة طنطا في قسم أمراض الدم وتحتاج إلى ٦ وحدات صفائح دموية أسبوعياً تكلفة الوحدة ما بين 1100 إلى 1300 في بنوك الدم الخاصة، بالإضافة إلى مصاريف المستشفى اليومية التي تتراوح ما بين 150 إلى 200 جنيه يومياً.

وأوضح أن الجميع تكاتف الجميع من أهل مركز تلا لمساعدة الأسرة في علاج ابنتهم، حيث تم جمع ما يقرب من مليون جنيه وتستمر الأسرة في محاولة جمع باقي الأموال لعلاج طفلتهم الصغيرة.