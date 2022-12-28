بي إن سبورتس: كوكا يسجل على طريقة زيدان بالدوري التركي

أشاد الحساب الرسمي لقناة «Bein Sports» التركية، بهدف أحمد حسن كوكا نجم منتخبنا الوطني، مع فريقه ألانيا سبور التركي في مواجهة قيصري سبور مساء اليوم الأربعاء.

وحقق فريق ألانيا سبور فوزًا ثمينًا بثلاثة أهداف لهدف أمام نظيره قيصري، في المباراة التي أقيمت على ملعب أوكولاري مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من الدوري التركي «سوبر ليج».

وسجل كوكا الهدف الأول لفريقه ألانيا سبور، في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول في مباراة قيصري سبور، ضمن منافسات مسابقة الدوري التركي.

ونشر الحساب الرسمي لقناة «Bein Sports» التركية، مقطعًا فيديو يتضمن هدف كوكا، معلقا عليه: «كوكا يسجل هدفا بتسديدة أنيقة جداا، على طريقة زين الدين زيدان».