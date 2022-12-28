وزير خارجية الهند يجري جولة خارجية تشمل زيارة قبرص والنمسا

ذكر بيان رسمي صادر عن وزارة الشئون الخارجية الهندية اليوم الأربعاء، بأن وزير الشئون الخارجية إس جايشانكار سيزور جمهورية قبرص والنمسا في الفترة من 29 ديسمبر الجاري إلى 3 يناير المقبل.

وقال البيان، حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن الوزير سيزور جمهورية قبرص في الفترة من 29 ديسمبر إلى 31 ديسمبر 2022، وذلك بالتزامن مع ذكرى مرور 60 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ومن المقرر أن يقوم الوزير الهندي - خلال زيارته - الاجتماع بظيره القبرصي يوانيس كاسوليدس كما سيلتقي أيضا برئيسة مجلس النواب أنيتا ديميتريو .

وأضاف البيان أن وزير الشئون الخارجية الهندي سيلتقي خلال زيارته للنمسا بالوزير الاتحادي للشئون الأوروبية والدولية ألكسندر شالنبرج.

كما أنه من المقرر أن يلتقي الوزير الهندي بالمستشار النمساوي كارل نيهامر، وسيلتقي بشكل منفصل مع رافاييل ماريانو جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.