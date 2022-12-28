الشباب والرياضة تختتم فاعليات نادي البحث عن وظيفة في عزبة البرج

اختتمت إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة بدمياط، فاعليات "نادي البحث عن وظيفة"، الذي تطلقه وزارة الشباب والرياضة لتمكين الشباب، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والذي استمر لمدة 10 أيام بمركز شباب مدينة عزبة البرج، التابع لإدارة فرع دمياط.

وأوضح الكابتن عاطف عبد الهادي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بدمياط، أن فعاليات أنشطة "أندية البحث عن وظيفة" تهدف إلى تدريب الشباب على آليات البحث عن وظيفة مناسبة ولائقة، من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة التدريبية، مثل كيفية كتابة السيرة الذاتية، واجتياز المقابلات الشخصية، بالإضافة إلى التواصل مع الشركات المختلفة، لمعرفة فرص العمل المتاحة بها.

وتتابع مديرية الشباب والرياضة في دمياط، تنفيذ أنشطة أندية البحث عن وظيفة، وتتوسع في تنفيذها من أجل خلق فرص عمل حقيقية للشباب، وتقديم التدريب والمعاونة الصادقة لهم، ضمن خطة الدولة لمواجهة البطالة، ودور وزارة الشباب في التأهيل والتدريب لمختلف الكوادر الشبابية في كل محافظات الجمهورية، ويأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، و متابعة أسامة خليفة وكيل المديرية للشباب.