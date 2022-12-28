سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس بارد في الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة للظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا "غائم جزئي" على القاهرة الكبرى، ومدن القناة، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء وشمال الصعيد ويكون هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 20 11

العاصمة الإدارية 19 12

6 أكتوبر 20 11

بنهــــا 20 12

دمنهور 20 12

كفر الشيخ 19 12

المنصورة 20 11

دمياط 20 12

بورسعيد 19 11

الإسماعيلية 21 12

السويس 20 11

الزقازيق 20 12

شبين الكوم 20 13

طنطا 19 13

شلاتين 23 14

الإسكندرية 20 11

العلمين الجديدة 19 12

وادي النطرون 20 11

مطروح 19 12

السلوم 20 12

سيوة 19 8

العريش 19 12

رفح 18 11

الطور 23 12

كاترين 14 4

رأس سدر 20 13

نخل 16 7

طابا 16 12

نويبع 18 12

حلايب 21 14

شرم الشيخ 23 15

الغردقة 22 14

مرسى علم 23 14

الفيوم 20 11

بني سويف 20 11

المنيا 20 9

أسيوط 21 9

سوهاج 21 10

قنا 22 9

الأقصر 23 11

أسوان 23 11

الوادى الجديد 21 11

أبو سمبل 22 10

أبو رماد 23 13

رأس حدربة 21 13