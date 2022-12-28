الصين تستأنف إصدار جوازات السفر لقضاء العطلات في الخارج في يناير

أعلنت إدارة الهجرة الوطنية الصينية أنه سوف يتحتم على الصينيين الذين يريدون قضاء عطلة في الخارج التقدم بطلب لاستخراج جوازات سفر مجددا اعتبارا من الشهر المقبل، وذلك عقب نهاية سياسة صفر كوفيد الصارمة.

وأوقفت الصين إصدار جوازات سفر جديدة للسفر السياحي بعد فترة قصيرة من بدء جائحة كورونا. ولم يكن من المسموح سوى رحلات العمل الضرورية والإقامة في الخارج لغرض الدراسة.

وأعلنت مفوضية الصحة في بكين أمس الأول الإثنين، أنه سوف يتم خفض مستوى الخطر من فيروس كورونا اعتبارا من الثامن من يناير، وبالتالي سوف يتم أيضا إسقاط الحجر الصحي الإلزامي لدى دخول الصين.

وقالت وكالة الهجرة أمس الثلاثاء، إنه سوف يتم استئناف إصدار جوازات السفر في الثامن من يناير.