عمال إزالة الألغام يعيدون البسمة إلى شفاة مزارعين في جنوب لبنان

ثلاثة أرباع سكان عرب اللويزة لاجئون سوريون يحاولون إيجاد مصدر للرزق على بعد مئات الأميال من وطنهم. ولذا فإن ثمة سبب آخر - فضلا عن سلامة الناس - لضرورة تنقية المنطقة من الألغام. تشكل الزراعة الحرفة الرئيسية في الجنوب، ويتوق المزارعون إلى أن تُزال الألغام من الأرض لكي يتمكنوا من استخدامها. ونظرا للأزمة المالية الطاحنة في لبنان، والتي يُضاف إليها مشكلة نقص الغذاء الناتجة عن الحرب في أوكرانيا، فإن الزراعة تعد أولوية ملحة.

أبو غسان عواضة لديه محصول من الفلفل نضج وحان قطافه. خلف ذلك المحصول تعلو أشجار الخوخ فوق رؤوسنا. يتذكر أبو غسان أصوات الانفجارات التي تحدث ليلا عندما تشرد الماعز أو الخراف أو الثعالب وتخطو فوق الألغام. كان نتيجة ذلك أنه لم يتمكن من زراعة أرضه على مدى أعوام طويلة. يقول: "كنت حينها مجرد عامل بالأجرة أعمل لحساب آخرين. لكني أستطيع الآن أن أستأجر أشخاصا للعمل في أرضي". ويعكف أبو غسان على صيانة وإصلاح السياج المعدني الذي يعين حدود مزرعته. وراء ذلك السياج، على بعد أمتار لا غير، لا تزال الأرض تعتبر حقل ألغام نشط. يدرك أبو غسان جيدا أنه لا يجب أن يقترب منها.

يعمل بعض أقدم موظفي "ماغ" ضمن فريق إزالة الألغام هنا منذ عقود. هبة غندور هي مديرة برنامج ماغ في لبنان. كما أنها حريصة على ضمان مشاركة عدد من النساء مساو لعدد الرجال في أعمال إزالة الألغام. تشرح قائلة: "عندما نعلن عن الوظائف الشاغرة، مجرد إضافة صورة لامرأة تؤدي العمل تضمن أننا نستطيع الوصول إلى الجميع".

إحدى هؤلاء النساء هي سعاد حُتَيت، التي بدأت العمل في وظيفتها قبل أربعة أعوام، بل والتقت بالرجل الذي أصبح الآن خطيبها خلال عملهما معا في أحد حقول الألغام. بينما ترفع خوذتها فوق رأسها ببراعة، تصف سعاد عملها اليومي: "آخذ المجس وأذهب إلى الحقل وأبدأ في البحث. عندما أعثر على لغم، أنادي على المشرف لكي يفحصه. وفي نهاية اليوم، أفجر ذلك اللغم".

أعرب عن دهشتي لكونها تتحدث بشكل بسيط وعملي عن شيء في غاية الخطورة. تجيبني وهي تبتسم: "أقوم بهذا العمل منذ أربع سنوات، لذا فإنه أصبح بمثابة روتين يومي..في العام الأول من وجودي هنا، كنت خائفة. الآن أنا أتفهم الخطورة. وأنا أعمل هنا لأنني أريد أن أثبت أن النساء بمقدورهن فعل أي شيء. إننا قويات ومستقلات".

نوع الألغام الذي تنقب عنه سعاد لا يزال يقتل ويجرح البشر في 60 بلدا مختلفا. وعلى مستوى العالم، هناك حوالي 15 ضحية كل يوم.

حيدر معروف من بين هؤلاء الضحايا، يرتدي دعامة بيضاء مرنة خاصة حول يده اليمنى. ينزعها بحذر إذ يتذكر اليوم الذي انفجر فيه لغم بينما كان يزرع أشجارا في حديقته. لا تزال تلك اللحظة حاضرة بوضوح في ذاكرته، رغم أنها حدثت قبل عامين: "فجأة، انفجر شيء وسمعت صوتا، وكأنني كنت أحلم. لم أعرف وقتها ما الذي حدث. كنت منحنيا فوق الأرض، وفجأة وقع انفجار. غبت عن الوعي، وعندما استيقظت لم أر أصابعي. لقد فقدتها".