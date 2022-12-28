أحمد موسى: والله ما في دولة بتواجه أزمة ارتفاع الأسعار زي مصر

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة قررت الاستعداد مبكرا لشهر رمضان عبر إتاحة معارض أهلا رمضان قبل الشهر الكريم بثلاثة أشهر.

وأضاف خلال برنامجه "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن أقل عدد من المعارض في كل محافظة سيكون خمسة معارض، مؤكدا أنها لن تقتصر على المدن فقط لكنها ستتوفر في القرى.

وأوضح أن الدولة تتحرك من أجل المواطنين، معقبا: "والله ما في دولة بتواجه أزمة ارتفاع الأسعار زي مصر.. الدولة بتتحرك على كل المستويات رغم الأزمات والتحديات".

وذكر أن تلك المعارض التي سيتم طرحها بدءا من يوم الأحد المقبل، ستشهد إتاحة كل السلع بأسعار مخفضة للغاية، مؤكدا أن الدولة تتخذ هذه الإجراءات من أجل المواطنين

وقال إن الدولة تتحرك على كل المستويات للتخفيف عن المواطنين، رغم الحجم الكبير من الأزمات على مستوى العالم.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم إنشاء معارض أهلا رمضان هذا العام يوم الأحد المقبل (بداية شهر يناير)، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومجلس الوزراء، وذلك لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع وبتخفيضات مناسبة.