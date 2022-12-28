باحث اقتصادي: قرارات المركزي الأخيرة أسهمت في التصدي لاستغلال البعض وجود سعرين للصرف

قال الدكتور محمد شادي، الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن قرارات البنك المركزي لضبط سوق الصرف من خلال وضع حدود على سحب الدولار من خلال البطاقات الائتمانية بالخارج؛ ساهمت بصورة كبيرة في التصدي لاستغلال البعض وجود سعرين للصرف.

وأضاف شادي، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، مساء الثلاثاء، أن الأيام المقبلة قد تشهد عمليات ملاحقة من البنك المركزي لمن يقوم بممارسات غير شرعية لسحب الدولار ومحاولة تحقيق أرباح سريعة من خلال بيعه بالسوق السوداء.

وتابع، أن إعلان البنك المركزي عن الإفراج بشكل متوال عن البضائع المتراكمة بالموانيء من شأنه توفير الإتاحة من السلع بالأسواق وبالتالي توازن وضبط أسعار تلك السلع بالأسواق، مشيرًا إلى أن ما يتم تداوله من شائعات حول قيام البنك المركزي بالكشف عن أرصدة وبيانات العملاء بالبنوك أمر عار تمامًا من الصحة، مشيرًا إلى أن سرية بيانات العملاء بالبنوك مكفولة وفقًا للقانون.