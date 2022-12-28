الجيش الأوكراني: القوات الروسية أطلقت 33 صاروخا على أهداف مدنية في خيرسون

ذكر الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية أطلقت 33 صاروخا على أهداف مدنية في مدينة خيرسون خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك مع تزايد حدة القتال بالتزامن مع نشر روسيا المزيد من الدبابات والعربات المدرعة على الخطوط الأمامية.

ونقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، قولها إن القوات الروسية هاجمت مناطق مأهولة بالسكان على الضفة اليمنى لنهر دنيبرو بالقرب من مدنية خيرسون بقذائف الهاون والمدفعية.

من جانبها، نفت روسيا استهداف المدنيين.