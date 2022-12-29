تعرض نحو 300 شخص من محبي الموسيقى للخداع، بعدما تم استدراجهم إلى حفل مزيف في جنوب غرب ألمانيا يوم عيد الميلاد والاستيلاء على الأموال التي دفعوها مقابل تذاكر الحفل.

وقالت الشرطة، اليوم الأربعاء إن المشتبه به الرئيسي هو رجل (25 عاما)، عرض تذاكر تردد أنها لمشاهدة موسيقي سوري عبر الإنترنت واستأجر قاعة في بلدة إلسفيلد بالقرب من هايلبرون في ولاية بادين فورتمبيرج لهذا الغرض.

وأفاد التقرير بأن محبي الموسيقى المخدوعين سافروا إلى بادين فورتمبيرج من كل أنحاء ألمانيا، إلا أنهم اكتشفوا يوم الأحد أنهم يقفون أمام مسرح فارغ.

وأوضحت الشرطة أنه "عندما أدرك محبو الموسيقى أنه لن يكون هناك حفل موسيقي في تلك الليلة، اختفى الرجل (25 عاما) من المكان". كما أنه لم يقم بدفع قيمة استئجار القاعة.

ولم ترد معلومات دقيقة بشأن حجم الخسائر المادية نظرا لأن العدد الدقيق لمحبي الموسيقى الذين تعرضوا للخداع ليس معروفا بعد.

وأفادت الشرطة بأنه لم يتم بعد اعتقال الرجل المشتبه به.