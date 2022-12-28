عودة سهم تسلا للارتفاع بعد 7 أيام من التراجع

عاد سهم شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية "تسلا" في بداية تعاملات اليوم الأربعاء للارتفاع بعد 7 أيام متصلة من التراجع، والتي كانت أطول فترة تراجع متصلة في تاريخ سهم الشركة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن سهم الشركة ارتفع في بداية تعاملات اليوم، بنسبة 8ر3%، بعد تراجعه في وقت سابق من التعاملات بنسبة 4%، موضحا أن زيادة اليوم تعوض نسبة ضئيلة من التراجع التراكمي للسهم خلال العام الحالي بنسبة 69% ليكون السهم أحد الأسوأ اداء بين الأسهم المدرجة على مؤشر إس أند بي 500 الأوسع نطاقا خلال العام الحالي.

وتراجع السهم أمس بنسبة 11% بعد تقرير إخباري عن اعتزامها خفض عدد أيام العمل في مصنعها بمدينة شنغهاي الصينية خلال الشهر المقبل إلى 17 يوما فقط.

وبحسب مذكرة داخلية تعتزم الشركة تشغيل المصنع لمدة 17 يوما خلال يناير المقبل للفترة من 3 إلى 19 من الشهر، في حين سيتم وقف تشغيل المصنع اعتبارا من 20 حتى 31 يناير المقبل بمناسبة بداية العام الصيني الجديد.