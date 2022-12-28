الأردن يدين الاعتداءات الاستيطانية على أملاك بطريركية الروم الأرثوذكس بالقدس

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الاعتداءات المستمرة للمجموعات الاستيطانية على أملاك بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، والتي كان آخرها اقتحام أرض تابعة للبطريركية في وادي حلوة بسلوان جنوب البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي في بيان اليوم الأربعاء، رفض الأردن المُطلق لجميع الإجراءات التي تستهدف الوجود المسيحي في القدس الشرقية المحتلة، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، بما في ذلك الأملاك والأوقاف الإسلامية والمسيحية.

وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة على وقوف الأردن إلى جانب المقدسيين والكنيسة الأرثوذكسية ضد اعتداءات المتطرفين والمستوطنين.