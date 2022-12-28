حجازي في التشكيل المثالي للدوري السعودي

تواجد أحمد حجازي، مدافع منتخب مصر، والمحترف بصفوف فريق اتحاد جدة، في التشكيل المثالي للجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وشارك الثنائي المصري، أحمد حجازي وطارق حامد، لاعبا اتحاد جدة السعودي، في الفوز الذي حققه الفريق أمام التعاون مساء أول أمس الاثنين، بنتيجة 3-0.

حساب الدورى السعودي للمحترفين، أعلن اليوم الأربعاء، عن التشكيل المثالى والاعلى تقييما في الجولة العاشرة.

ويعتلي النصر صدارة ترتيب الدوري السعودي، برصيد 23 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن كل من الشباب والاتحاد علمًا أن الآخيرين لعب كل منهما 9 مباريات فقط.