مؤلف ومخرج مسرحية شابوه: خالد جلال دعمنا والمسرحية تعتمد على كوميديا الموقف

أعرب الفنان أحمد محيي مؤلف ومخرج مسرحية شابوه، عن سعادته بردود الفعل من الجمهور حول مسرحيته "شابوه"، مشيرًا إلى أن العمل الفني شهد دعمًا كبيرًا من المخرج خالد جلال المشرف على مسرح مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية.

وقال محيي، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، مساء الثلاثاء، إن المسرحية تمثل كوميديا الموقف من خلال عرض تجارب لأشخاص حاولوا انتهاج طريق الفن الهادف في مواجهة أخرون دخلوا مجال الفن وجعلوه ركيكًا.

وتابع: "عشنا معاناة الوسط الفني من النفاق والشلة، وبعض الحضور للعمل الفني تفاعلوا مع التناول الدرامي والكوميدي لتلك الظواهر بشدة، وفيه ناس عاشت شخصية أمين بالمسرحية ووجدوا أنفسهم من خلال الشخصية المقهورة