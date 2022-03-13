تارا عماد تبدأ عروض مسرحية «هادي فالنتاين» مع أحمد عز في السعودية

السقا ينتهى من بروفات «سيدتي الجميلة» قبل عرضها ليلة رأس السنة

ليلة رأس السنة.. حماقي في سهرة خاصة مع إسعاد يونس على dmc