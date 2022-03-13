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مصر
مدبولي يوجه بإعلان نتائج عدد من المسابقات المركزية ويوجه بتسليم النتائج للوزارات المعنية لإعمال شئونها
مدبولي: نتابع بصورة دورية استعدادات افتتاح وتشغيل مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة
وزير الصناعة: إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية وإطلاقها مطلع 2023
مياه مفيض توشكى الزائدة تغرق أرض مستثمر.. والري: تم تحذيره أكثر من مرة
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بولندا تتعهد بالاستمرار في دعم أوكرانيا خلال عام 2023
انضمام رواندا لأمن الملاحة الجوية في إفريقيا
اليابان تعتزم تحسين نظام تحذير المواطنين من الصواريخ
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خماسي في الوسط.. إيبوكا يقود هجوم سيراميكا أمام الأهلي
كولر يواصل التدوير.. 5 تغييرات في تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا
سمير فكري يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة الداخلية وإنبي
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تارا عماد تبدأ عروض مسرحية «هادي فالنتاين» مع أحمد عز في السعودية
السقا ينتهى من بروفات «سيدتي الجميلة» قبل عرضها ليلة رأس السنة
ليلة رأس السنة.. حماقي في سهرة خاصة مع إسعاد يونس على dmc
انطلاق المرحلة الخامسة من سينما الشعب مع بداية يناير
مال وأعمال
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الأربعاء 28 ديسمبر 2022 نشرة الشروق الاقتصادية: 79.5 مليون طن إجمالي الإنتاج من الثروة البترولية خلال العام الحالي
فرض الرسوم المغالى فيها وغير القانونية تتصدر مناقشات عمومية غرفة المنشآت والمطاعم السياحية
مكاسب أقل من 1% للبورصة اليوم
حوادث وقضايا
المؤبد لشخص متهم بالإتجار في الحشيش بسوهاج
الحكم على 189 متهما استولوا على 7 ملايين جنيه بالشرقية مارس المقبل
ضبط سارقي أغ