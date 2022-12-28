مذكرة تفاهم العاصمة الإدارية والوكالة الوطنية للتشييد بكوريا الجنوبية لتبادل الخبرات

وقعت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع الوكالة الوطنية لتشييد المدن الإدارية في جمهورية كوريا الجنوبية، وذلك بهدف التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين، وذلك في مجالات: التخطيط العمرانى، المدن الذكية، إدارة المياه الطاقة.

وذكرت شركة العاصمة الإدارية، في بيان مساء اليوم، إن المذكرة تهدف أيضا إلى تبادل المعلومات، والخبرات، والمعرفة، والتكنولوجيا وإيفاد الخبراء وبناء القدرات، والتعليم بين الجانبان بشكل مشترك.

وقع على مذكرة التفاهم، كل من المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية، وسانجرا لي (Sangrae Lee)، رئيس الوكالة الوطنية لتشييد المدن الإدارية بحضور كل من السفير خالد عبد الرحمن سفير مصر في سول، والسفير Jinwook Hong سفير جمهورية كوريا في القاهرة.

وأشار المهندس خالد عباس رئيس الشركة، إلى حجم التعاون المتنامي بين مصر وجمهورية كوريا الجنوبية والعلاقات الوثيقة بين البلدين، مؤكدا أهمية الفائدة العائدة على الطرفين من خلال مذكرة التفاهم التي تم توقيعها.

من جهته، أكد رئيس الوكالة الوطنية لتشييد المدن الإدارية، عمق العلاقات بين البلدين والعائد المنتظر على مدينة سيجونج والعاصمة الإدارية الجديدة.