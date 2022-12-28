الناقد خالد محمود عن مبادرة إحياء المسرح المدرسي: فرصة لأصحاب المواهب لتحقيق ذاتهم

قال الناقد خالد محمود إنه منذ رؤية مبادرة إحياء المسرح المدرسي، شعر بأجواء جميلة لزمن الاهتمام بمسابقات الشعر، والأداء، والعروض بين المدارس وبعضها، والمسرح المدرسي والذي ساهم في إخراج نجوم عديدة.

وأكد الناقد خالد محمود خلال استضافته في برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى، أن المبادرة فرصة كبيرة جدا لأصحاب المواهب من الطلاب لتحقيق ذاتهم، في جميع المجالات وليس فقط في التمثيل أو الغناء، مشيرا إلى أن المسرح المدرسي يساعد على تكوين شخصية الطلاب والتعاون مع المجتمع ومواجهته.

وأوضح أن مبادرة إحياء المسرح المدرسي هو شيء مهم جدا في الفترة الحالية في ظل التغيرات التي تحدث في العالم أجمع ودخول التكنولوجيا في كل تفاصيل حياتنا، لافتا إلى أن العروض فرصة كبيرة لجعل الجيل الجديد مرتبط بتاريخ الوطن.

وأشار إلى أن إذا عاد المسرح المدرسي بكل قواعده وأصوله، سوف يأخذنا إلى الطريق الصحيح في تشكيل الوعي وتنشأة المواهب، وأجيال قادرة على التعبير والمواجهة، فنحن من الدول المحظوظة التي لديها فئة الأطفال والشباب كبيرة، نستطيع أن نخرج منها مواهب كثيرة في جميع المجالات.

ونوه إلى أن إعادة اكتشاف أجيال جديدة من خلال المسرح شيء مهم جدا، وليس فقط على نطاق «مسرحة المناهج»، وهو تحويل بعض النصوص والمناهج إلى أعمال مسرحية، ولكن يجب أن ندع الفرصة للطلاب لتأليف نصوص وعروض مسرحية.

وتمنى خالد أن تتمسك الشركة المتحدة بالمبادرة، ولا تتوقف أمام أي عقابات أو روتين، كما تمنى تشكيل لجان تجوب المدارس وتبحث عن المواهب، وتكون عروض وتدخل في منافسات، إلى جانب أن ترك المساحة لوجود مسرح بالمدرسة، والاهتمام بحضور الطلاب حصص الموسيقى وعدم إلغائها، واستغلال إجازات الصيف كنشاط للتحضير لعروض مسرحية ومدرسية.

وأردف أن الأهم من اكتشاف مواهب جديدة هو مرحلة الاكمال وتوظيف هذه المواهب بطريقة صحيحة، وأن لا نبقى مستقبلين طوال الوقت لما ينتجه الغرب، كما وجه رسالة إلى الأباء أن لا يخافوا أن ينشغل ابنائهم في البروفات والعروض، فهذا سيشكل شخصية قوية لهم وينمي قدراتهم، حتى إذا لم يعملوا بالفن.