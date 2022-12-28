روسيا وأوكرانيا: المدنيون يفرون من خيرسون مع اشتداد الهجمات الروسية

وقررت إيلينا المغادرة بالقطار، في عملية إخلاء سهّلته الحكومة الأوكرانية.

وهناك مئات الأشخاص يغادرون المدينة بمفردهم، وتكدس طابور طويل من السيارات عند نقطة التفتيش المؤدية إلى خارج خيرسون، وكان به الكثير من المدنيين المذعورين.

أجهشت المواطنة إيرينا أنتونينكو، بالبكاء عندما صعدنا إلى سيارتها للتحدث معها.

وقالت باكية: "لا يمكننا التحمل بعد الآن. القصف عنيف جدا. بقينا هناك واعتقدنا أنه سيمر وأننا سنكون محظوظين. لكن غارة أصابت المنزل المجاور لمنزلنا كما تعرض منزل والدي للقصف".

وأوضحت أنها خططت للسفر إلى كريفي ريه، وهي مدينة في وسط أوكرانيا حيث توجد لديها عائلة هناك.

عاشت مدينة خيرسون حالة من الفرح الشهر الماضي. كانت القوات الروسية قد احتلتها في اليوم الثاني من الغزو، وتم تحرير المدينة من جانب القوات الأوكرانية في 11 نوفمبر.

لكن وسط الاحتفالات وبالقرب من مكان تجمعت فيه الجماهير للاحتفال بالتحرر من السيطرة الروسية، وقع هجوم بقذائف المورتر عشية عيد الميلاد خلف 11 قتيلا وأصاب العشرات.

وكان من بين القتلى عامل في مؤسسة اجتماعية وجزار وامرأة تبيع بطاقات هاتف محمول، وكذلك أشخاص عاديون يعملون أو يزورون السوق المركزية بالمدينة.

في ذلك اليوم، تعرضت خيرسون لقذائف الهاون 41 مرة، بحسب الحكومة الأوكرانية.

الروس يطلقون النار من الضفة اليسرى (الشرقية) لنهر دنيبرو، التي انسحبوا إليها، أصبح الممر المائي بحكم الواقع خطا دفاعيا أماميا في جنوب أوكرانيا.

خيرسون منطقة ذات أهمية إستراتيجية، وغالبا ما تسمى بوابة القرم. ويقول العديد من المحللين إن روسيا اضطرت الآن إلى اتخاذ موقف دفاعي هنا.

من الصعب فهم ما تريد روسيا تحقيقه من قصف خيرسون. بالإضافة إلى قذائف الهاون، رأينا أيضا استخدام ذخائر حارقة أسقطت شرارات نارية على المدينة، بهدف إشعال النار في الأهداف.

ومن غير الواضح ماذا يفعل الجيش الأوكراني وما إذا كان يحاول استعادة السيطرة على مناطق على الضفة اليسرى للنهر.