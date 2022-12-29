إكسون موبيل تقاضي الاتحاد الأوروبي لإلغاء ضريبة الأرباح الاستثنائية على شركات النفط

أقامت شركة النفط الأمريكية العملاقة إكسون موبيل كورب، دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي لإجباره على إلغاء ضريبة أرباح استثنائية جديدة على شركات النفط، قائلة إن الاتحاد لا يمتلك سلطة قانونية لفرض الضريبة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الدعوى القضائية تمثل ردا رئيسيا من جانب صناعة النفط على الضريبة الأوروبية الجديدة، على الشركات التي حققت أرباحا قياسية خلال العام الحالي في الوقت الذي تسعى فيه الحكومات الغربية لخفض الفواتير المرتفعة للطاقة للمستهلكين منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في أواخر فبراير الماضي.

ومن المحتمل أن تؤدي الدعوى إلى وقف الضريبة التي يمكن أن تحقق عائدات بمليارات اليورو يمكن استخدامها لتخفيف أعباء الطاقة على المستهلكين.

وقالت إكسون موبيل، إنها أقامت الدعوى اليوم الأربعاء من خلال فرعيها في هولندا وألمانيا أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج.

وقال كيسي نورتون المتحدث باسم الشركة الأمريكية، إن الضريبة غير مثمرة وتدمر ثقة المستثمرين وتعرقل الاستثمارات وتزيد الاعتماد على استيراد الطاقة ومنتجات الوقود في أوروبا.