مرتضى منصور يكشف خطة الزمالك في الانتقالات الشتوية

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن خطة فريقه في فترة الانتقالات الشتوية، والتي ستنطلق يوم الأحد القادم وتستمر حتى يوم 31 من شهر يناير.

وقال منصور في تصريحات لقناة ناديه: «تعاقدنا مع 3 أو 4 صفقات في الصيف الماضي، فيريرا مكنش عاوزنا نتعاقد معهم، عشان مبيحبش يدرب عدد كبير من اللاعبين».

وتابع رئيس الزمالك: «عندنا في كل مركز بالملعب 3 أو 4 لاعبين، هجيب صفقات في يناير ليه، هي طفاسة وخلاص».

وأوضح منصور: «هناك صفقات جدد لم تشارك حتى الآن مع الزمالك، وقررنا قطع إعارة محمود شبانة مع نادي سموحة، ومفيش صفقات جديدة جاية في يناير».

وأتم: «لو ثنائي الإسماعيلي باهر المحمدي وعبدالرحمن مجدي آخر 2 لاعبيه في العالم، مش هنتعاقد معهم عشان علاقتنا الجيدة مع الإسماعيلي وجماهيره».