بري يبدي استعداده لتطوير التعاون البرلماني بين لبنان وإسبانيا

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أبدى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، استعداده للعمل من أجل تطوير التعاون بين لبنان وإسبانيا خاصة على الصعيد البرلماني والتشريعي، وذلك خلال استقباله مساء اليوم الأربعاء، رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز.

ونوه بري "بزيارة رئيس الحكومة الإسبانية والوفد المرافق إلى لبنان خاصة في هذه المرحلة" مشيدا "بدور إسبانيا ودعمها للبنان لاسيما من خلال مشاركتها في قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل)".

وشدّد بري، أمام الضيف الإسباني "على وجوب إنجاز الاستحقاق الدستوري الأول المتمثل بانتخاب رئيس للجمهورية كمدخل إلزامي لولوج لبنان مرحلة الحل والخروج من الأزمة الراهنة".

وكان رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز قد وصل إلى لبنان اليوم الأربعاء، والتقى مساء نظيره اللبناني نجيب ميقاتي.