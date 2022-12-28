كاتب بريطاني: لا يوجد أمل في نهاية الحرب الروسية الأوكرانية مع احتدام الصراع

سلط الكاتب بيجوتر سوير، الضوء على تصريحات المسؤولين الأوكرانيين بأن قوات بلادهم أصبحت قاب قوسين أو أدنى من استرداد السيطرة على مدينة كريمينان التي تقع في إقليم لوجانسك شرق البلاد والتي تسيطر عليها القوات الروسية، مشيرا إلى أن القتال يحتدم بين الطرفين حول المدينة في الوقت الراهن.

وأوضح الكاتب، في مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن تلك التصريحات تأتي في وقت تشتعل فيه المواجهات المسلحة مع القوات الروسية على الجبهات الشرقية والجنوبية في أوكرانيا وهو ما يشير إلى عدم وجود أي فرصة لعقد مباحثات سلام بين الطرفين في الوقت الحالي لإنهاء الصراع المسلح بينهما والذي بدأ في أواخر فبراير الماضي.

ويشير الكاتب في الوقت نفسه إلى تصريحات سيرهي هايدي الحاكم الإقليمي في لوجانسك التي أكد فيها أن القوات الروسية اضطرت إلى التراجع لعدة أميال حتي مدينة روبجيني نتيجة للضغط العسكري للقوات الأوكرانية في المنطقة، إلا أن هايدي أضاف في تغريدة له عبر تطبيق انستجرام أن القوات الروسية تمكنت في الوقت نفسه من بناء حائط صد من الدفاعات القوية خلال الشهر الحالي كما أن موسكو قامت بتعزيز قواتها وعتادها العسكري في المنطقة بشكل كبير.

ويسلط الكاتب الضوء كذلك على الموقف الروسي من تلك التطورات حيث أشار إلى تصريحات وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف أول أمس الإثنين التي أكد خلالها أنه يجب على كييف قبول طلبات موسكو بنزع السلاح والقضاء على النزعة النازية في أوكرانيا وإلا سوف تعاني من هزيمة نكراء في ساحة القتال.

ويقول الكاتب أن تصريحات وزير خارجية روسيا توضح بما لا يدع مجالا للشك نية الكرملين بعدم التراجع عن قرار الحرب في أوكرانيا حتي تتحقق جميع أهدافه منها على الرغم من تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأحد الماضي عن استعداد موسكو للانخراط في محادثات سلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا .

ويتناول المقال الموقف الغربي من تطورات الحرب في أوكرانيا حيث يلفت إلى بيان صادر عن وزارة الدفاع البريطانية أمس الثلاثاء، تؤكد فيه أن القوات الروسية تبذل قصارى جهدها في الوقت الراهن لبسط سيطرتها على مدينة باخموت في إقليم دونتيسك، وهي المدنية التي تسعى القوات الروسية للسيطرة عليها منذ يوليو الماضي بعد أن وصلت إلى أطرافها بعد معارك ضارية مع القوات الأوكرانية على مدار الخمسة أشهر الماضية.

ويضيف الكاتب في ختام المقال أن تلك التطورات في ساحة القتال تأتي في وقت اختتم فيه بوتين لقاء قمة غير رسمي عقده في مدينة سان بطرسبرج أمس الثلاثاء مع قادة رابطة الدول المستقلة "الكومونولث"، والتي تتألف من الجمهوريات السوفيتية السابقة، موضحا أن قادة تلك الدول تسعى لكي تنأى بنفسها عن الصراع الدائر حالياً في أوكرانيا.