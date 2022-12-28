تحرك جديد من الزمالك ضد كهربا

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تحدث أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك، عن موقف ناديه من اقتراب نهاية فترة إيقاف محمود عبدالمنعم «كهربا» لاعب الأهلي، دون سداد الغرامة الموقعة عليه.

وقال أمير مرتضى في تصريحات تليفزيونية: «نادي الزمالك سيخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» خلال الأيام القادمة، أن مدة عقوبة كهربا انتهت دون تسديد الغرامة».

وأتم: «سيتم إصدار قرار جديد بعقوبة أكبر على اللاعب، وستكون أغلظ من العقوبة القديمة التي وقعت عليه في الصيف الماضي».

وفي سياق متصل، يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الإسماعيلي غدًا الخميس، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.