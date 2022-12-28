دويتشه بان الألمانية تسجل رقما قياسيا في عدد الركاب في فترة عيد الميلاد

أعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان) عن عدد قياسي من الركاب في فترة عيد الميلاد (الكريسماس).

وفي فترة الحجز من 22 إلى 28 ديسمبر، سيكون هناك 2ر3 مليون مسافر، حسبما ذكرت الشركة يوم الثلاثاء.

وقالت إنه تم الوصول إلى الذروة السابقة في عام ما قبل كوفيد 2019 مع تسجيل 8ر2 مليون مسافر. وفي عام 2021، تم إحصاء 6ر1 مليون مسافر خلال فترة عيد الميلاد.

ومع ذلك، لم يتم حجز القطارات بالكامل. ووفقا للبيانات، كان معدل الإشغال في قطارات "إنترسيتي إكسبريس" و"إنترسيتي" 52%.

وتقوم السكك الحديدية بتشغيل 80 قطارا خاصا بين 22 و 28 ديسمبر. بالإضافة إلى ذلك، تمت زيادة عدد المقاعد بمقدار 13 ألفا مع تغيير الجدول الزمني في منتصف ديسمبر.

وقالت الشركة إن عمليات السكك الحديدية بشكل عام حول العطلات كانت "مستقرة وسلسة إلى حد كبير".

وتعرضت دويتشه بان مؤخرا لانتقادات لأنه في الأشهر القليلة الماضية وصل أقل من 65% من قطارات المسافات الطويلة إلى وجهتها دون تأخير كبير.

ويعتبر القطار متأخرا إذا وصل بعد موعده بأكثر من ست دقائق.