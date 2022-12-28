محافظ الإسكندرية: لدينا بيت خبرة في التعامل مع مياه الأمطار

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قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن المحافظة لديها بيت خبرة في التعامل مع مياه الأمطار.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن مشروعا استراتيجيا يتم تنفيذه لمواجهة الزيادة المستمرة في كميات هطول الأمطار.

وذكر أن البرنامج يتضمن تسعة مشروعات انتهت منها ثلاثة مشروعات، موضحا أن هذه المشروعات ثلاثة استوعبت 10% من الأمطار.

ولفت إلى بدء مشروعات أخرى في شهر مارس المقبل، قائلا إن تكلفة المرحلة الأولى تبلغ أكثر من 700 مليون جنيه، وفقا للأسعار القديمة.

ونوه بأن المشروع يحوّل كل مياه الأمطار التي تهطل على الإسكندرية صوب أراضي الدلتا الجديدة، مضيفا أن الفترة الحالية تشهد توجيه مياه الأمطار صوب البحر.