 بولندا تتعهد بالاستمرار في دعم أوكرانيا خلال عام 2023 - بوابة الشروق
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بولندا تتعهد بالاستمرار في دعم أوكرانيا خلال عام 2023

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 28 ديسمبر 2022 - 4:34 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 ديسمبر 2022 - 4:34 م

تعهد المتحدث باسم وزارة الخارجية البولندية لوكاس جاسينا اليوم الأربعاء، بأن تواصل بولندا خلال عام 2023 دعم أوكرانيا، والعمل مع دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، بالإضافة إلى تكثيف التعاون مع الدول الآسيوية.

وقال جاسينا إن عام 2022 ربما كان أصعب عام للدبلوماسية البولندية منذ عام 1989 وذلك نظرا للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ورئاسة بولندا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وذلك حسبما أورد "راديو بولندا".

وصرح المتحدث أنه بفضل عمل الدبلوماسيين البولنديين تحت رئاسة وزير الخارجية زبيجنيو راو تمكنت بولندا من تقديم دعم فعال للغاية لأوكرانيا، مضيفا أن بلاده نجحت في لفت الانتباه إلى جميع القضايا المتعلقة بالعملية العسكرية الروسية هناك.


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