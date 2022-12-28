فرنسا تسجل 40 ألفا و744 إصابة جديدة بكورونا وصفر وفيات

سجلت فرنسا 40 ألفا و744 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وصفر وفيات مرتبطة بالجائحة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء.



وترتفع بذلك الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 39 مليونا و363 ألفا و485، والوفيات إلى 162 ألفا و193.



وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 153 مليونا و247 ألفا و788 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.



تجدر الإشارة أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.