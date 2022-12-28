اتحاد الكرة الإماراتي يقرر إيقاف وتغريم بيانيتش

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم اليوم الأربعاء عن عدد من العقوبات التي فرضتها لجنة الانضباط وذلك إثر اجتماعها أمس في مقر اتحاد الكرة بدبي، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبمشاركة حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة، وحسن الشيباني، وسلمان الطويل، وبدر خميس، أعضاء اللجنة، وشادي مدحت مقررا.

ونظرت اللجنة في تقرير حكم مباراة دبا والشارقة في مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، وقررت إيقاف لاعب نادي الشارقة ميراليم بيانيتش مباراة واحدة وتغريمه مبلغ 50 ألف درهم بسبب اعتدائه على لاعب من الفريق المنافس بدون كرة مشتركة، حسب ما نشره الاتحاد الإماراتي عبر موقعه.

ووجهت عقوبة الإنذار لنادي الوحدة، بسبب دخول أحد إدارييه من غير المسجلين في قائمة المباراة لأرضية الملعب خلال مباراته أمام نادي خورفكان في المرحلة الـ 11 من الدوري، كما عاقبت نادي خورفكان بالإنذار لقيام جماهيره بإلقاء عبوات السوائل لأرضية الملعب خلال المباراة أمام اتحاد كلباء في المرحلة الـ 12 من المسابقة.

وفيما يتعلق بمسابقة دوري الدرجة الأولى، قررت لجنة الانضباط إيقاف لاعب نادي العروبة سالم راشد جمعة مباراتين وتغريمه أربعة ألاف درهم بسبب كلماته غير المقبولة تجاه حكم مباراة فريقه أمام نادي الرمس.