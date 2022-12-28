وزير خارجية أذربيجان يدعو أرمينيا للوفاء بتعهداتها وسحب قواتها من كاراباخ

دعا وزير الخارجية الأذري، جيهون بيراموف، أرمينيا للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق السلام المبرم في 10 نوفمبر 2020، والعمل مع أذربيجان للتوصل إلى حل وسط لاستعادة السلام والنظام في المنطقة لتمهيد الطريق لتعاون إقليمي شامل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي موسع لبيراموف لتلخيص النتائج الرئيسية لعام 2022، وفقا لما أوردته صحيفة "أذرنيوز" الأذرية اليوم الأربعاء، على موقعها الإلكتروني.

وأشار إلى أن أرمينيا قالت إنه لا يوجد شيء غير مقبول بالنسبة لها في المقترحات المكونة من 5 نقاط التي قدمتها أذربيجان لأن هذه المقترحات عادلة بما فيه الكفاية، لكنه ألقى باللوم على أرمينيا لخرق الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا، وقال: "إن هذا التوجه خطير، ومثل هذه الخطوات تضر بعملية التفاوض".

وأكد وزير الخارجية الأذري حرص بلاده على استمرار الاجتماعات مع الجانب الأرميني، وذكر أن روسيا ستستضيف الجولة الثالثة من المفاوضات.

وقال بيراموف: سيكون من المفيد لأرمينيا أن تفي بالتزاماتها من خلال اتخاذ خطوات عملية فيما يتعلق بمصالحها الوطنية.

وطالب وزير الخارجية الأذري، مجددا بانسحاب الجماعات المسلحة الأرمينية من كاراباخ، موضحا أن هذا الطلب منصوص عليه في البيان الثلاثي.