وزير الصحة الفرنسي: انتشار فيروس كورونا يتباطأ في البلاد

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أعلن وزير الصحة الفرنسي فرانسوا براون، أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ينتشر بشكل بطيء في الأراضي الفرنسية.

وقال الوزير الفرنسي خلال زيارة لمدينة "آنيسي" بإقليم "سفوا العليا"، حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية اليوم الأربعاء، إنه بالنسبة لالتهاب القصيبات، فقد انخفضت نسبة الإصابات إلى مستوى ذروة السنوات السابقة.

وأعرب الوزير "براون" عن قلقه من انفجار حالات الإنفلونزا الموسمية؛ ما يشير إلى أن وحدات العناية المركزة مكتظة.

وكانت فرنسا سجلت 40 ألفا و744 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وصفر وفيات مرتبطة بالجائحة، خلال الساعات الـ 24 الماضية. وترتفع بذلك الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 39 مليونا و363 ألفا و485، والوفيات إلى 162 ألفا و193.

يذكر أنه تم إعطاء 153 مليونا و247 ألفا و788 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.