لا تزال بعض النزاعات الدولية والحروب التي وقعت خلال الأعوام الماضية مستمرة رغم محاولات المجتمع الدولي في احتوائها.

وفي هذه السطور ترصد جريدة «الشروق»، أبرز النزاعات الدولية التي بدأت وظلت مستمرة حتى عام 2022.

• الحرب الروسية الأوكرانية

في 24 فبراير 2022، بدأت روسيا عملية عسكرية واسعة بأوكرانيا، وشنت هجمات تسببت في مقتل وإصابة مدنيين، وألحقت أضرارا بالمباني المدنية بما فيها المستشفيات والمدارس والمنازل.

وتسببت الحرب في أوضاع اقتصادية صعبة على العديد من بلدان العالم، التي تأثرت بتعطل الصادرات، حيث امتدت الحرب لتفرض قيودًا على الموانئ وحركة الشحن وأسعار البترول، وهو ما تسبب في موجات تضخمية يعاني العالم من إثرها حتى الآن.

• صراع التيجراي

حرب إقليم التجراي هي نزاع مسلح بدأ منتصف ليل 3-4 نوفمبر عام 2020 في منطقة تجراي بإثيوبيا واستمر لعامين، حتى وُقعت اتفاقية سلام «إثيوبيا - تيجراي» في 2 نوفمبر من العام الحالي.

ودارت هذه الحرب بين حكومة إقليم تجراي بقيادة جبهة تحرير تغراي الشعبية، وقوات الدفاع الوطني الإثيوبية (إي إن دي إف) بمساعدة الشرطة الفيدرالية الإثيوبية وشرطة الولاية الإقليمية وقوات الدرك في منطقة أمهرة المجاورة ومنطقة عفر مع ذكر تورط قوات الدفاع الإريترية.

• الأزمة اليمنية

بدأت مع ثورة الشباب اليمنية في عام 2011 ضد الرئيس علي عبد الله صالح، الذي ترأس اليمن لأكثر من 33 سنة.

وبعد أن ترك صالح، السلطة في أوائل عام 2012 تحول الصراع إلى جماعة الحوثي التي انقلبت على السلطة الشرعية المملثة في الرئيس عبد ربه هادي منصور، ولا زال الصراع مستمرا حتى الآن بين أنصار الشرعية والحوثيين.

• حرب غزة 2022

وفي أغسطس 2022، شنت إسرائيل حربًا على غزة، عرفت باسم «الفجر الصادق» كما سمَّتها إسرائيل أو عمليّة «وحدة الساحات» كما أطلقت عليها حركة سرايا القدس.

واستهدفت قوات الاحتلال مواقع لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة ولا سيما ذراعها العسكري سرايا القدس.

وتسبَّبَ الهجوم في مقتل 48 فلسطينيًا بينهم 16 طفلًا و4 سيدات، وإصابة 360 آخرين، بحسب بيان وزارة الصحة في غزّة.

وبدأت الحرب على فلسطين في عام 1948، حيث احتلت إسرائيل الأراضي الفلسطينية، ولا زال الفلسطينيون حتى اليوم يقاومون الاحتلال الإسرائيلي التي توسعت بؤر استطيانه، ويفرض حصاره على قطاع غزة.