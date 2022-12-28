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تقرير: البرلمان البوسني يعين كرواتية في منصب رئيس الوزراء

د ب أ
نشر في: الأربعاء 28 ديسمبر 2022 - 11:22 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 ديسمبر 2022 - 11:22 م

أفادت تقارير إعلامية، بأن شخصية سياسية من العرقية الكرواتية سوف تتولي حكم البوسنة والهرسك في المستقبل.

وعيّن مجلس النواب في سراييفو، بوريانا كريستو وهي سياسية من الحزب القومي الكرواتي "اتش دي زد" رئيسة للوزراء.

ومن بين أعضاء البرلمان البالغ عددهم 42 عضوا، صوت 23 لصالح كريستو بينما صوت ضدها 15 عضوا، حسبما ذكرت وسائل إعلام بوسنية بارزة.

وسيتعين على كريستو تشكيل حكومة جديدة. ويجب أن يصادق البرلمان على تعيين أعضاء الحكومة.

كان حزب "اتش دي زد" وحزب "اس ان اس دي" القومي الصربي وثمانية أحزاب ذات توجه ديمقراطي اجتماعي أو خضر أو نحو المجتمع المدني، قد اتفقت بالفعل بشكل مسبق على تشكيل حكومة كرواتية.

ولن يكون حزب "اس دي ايه" القومي الذي يهيمن بين البوسنيين جزءا من الحكومة لأول مرة منذ عام 2012. وقد نتج البرلمان الحالي عن الانتخابات التي أجريت في أكتوبر الماضي.

يذكر أن كريستو (61 عاما) كانت تتولى رئاسة اتحاد البوسنة والهرسك، أحد الكيانين اللذين يشكلان الدولة بين عامي 2007 و2011.

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