رئيس البحوث الفلكية: الزلزال تلاه 15 تابعاً وعدم الشعور به سببه التجمعات السكنية

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن خليجي العقبة والسويس من المناطق التي تشهد نشاطا زلزاليا بمعدل يومي، ولكن تلك الهزات المسجلة لا تكون محسوسة.



وأضاف القاضي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، مساء الثلاثاء، أن الزلزال في منطقة الطور ليس أمرًا جديدًا في هذه المنطقة، وتكررت عدة مرات خلال السنوات السابقة، مشيرًا إلى أن الزلزال كان بقوة 5 درجات بمقياس ريختر.



وتابع: الزلزال تلاه عدد من التوابع بلغت 15 تابعًا، مشيرًا إلى أن تلك التوابع لم يشعر بها أحد نظرا لعدم وجود مبان شاهقة أو ارتفاعات أو تجمعات سكانية، وتتراوح شدة تلك التوابع ما بين 2 و3.5 درجات بمقياس ريختر.