قرار جديد في الأقصر بشأن الاشتراطات البنائية لتوابع العاصمة

أصدر المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، قرارا يحمل رقم 517 لسنة 2022، بشأن وضع الضوابط والاشتراطات البنائية لتوابع مدينة الأقصر.

ويتضمن القرار أن يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية لتنظيم حركة الأحوزة العمرانية المعتمدة لتوابع مدينة الأقصر الواردة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وبقيد ارتفاع 12 مترا، ووفقا لما ورد بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة، طبقا لأحكام المادة 15 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 والمادة 26 من اللائحة التنفيذية.

وتضمن القرار أن يكون عرض الطرق الداخلية 4 أمتار، وعرض الطرق الرئيسية 6 أمتار، وعرض طريق داير الناحية 8 أمتار، الامتداد العمراني 6 أمتار، الارتفاع مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى 12 مترا، ويتم الالتزام بالردود في حال إذا ما قل عرض الطريق عن الحدود المسموح بها.

وقالت المحافظة إن قرار ألهم يأتي إطار تنظيم المنظومة العمرانية والقضاء على ظاهرة البناء العشوائي والمخالف، وفي ضوء الإجراءات والتنسيقات التي تم اتخاذها مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني.