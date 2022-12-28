 كيشيدا: لا توجد خطة لحل مجلس النواب الياباني العام المقبل - بوابة الشروق
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كيشيدا: لا توجد خطة لحل مجلس النواب الياباني العام المقبل

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 28 ديسمبر 2022 - 11:17 ص | آخر تحديث: الأربعاء 28 ديسمبر 2022 - 11:17 ص

أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الأربعاء، أنه لا يعتزم حل مجلس النواب لإجراء انتخابات مبكرة العام المقبل.

وأشارت وكالة الأنباء اليابانية كيودو إلى أنه كان قد صرح في وقت سابق في حوار مع الوكالة ووسائل إعلام أخرى بأنه من "المحتمل" إجراء انتخابات مجلس النواب، قبل أن تنفذ الحكومة زيادات ضريبية مخططة لتغطية التوسع المحتمل في الإنفاق الدفاعي لليابان في العام 2024 أو بعد ذلك.

وقد قال في حديث تلفزيوني، أن الحكومة ستقرر التوقيت الدقيق لزيادة ضرائب الشركات والدخل لزيادة الإنفاق الدفاعي، ولكن ستكون هناك انتخابات قبل ذلك.


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