تركيا تدعو مواطنيها إلى تجنب السفر إلى السودان

دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي، رعايا بلاده لتجنب السفر إلى السودان "باستثناء الحالات الضرورية للغاية".

وفي تدوينة عبر منصة "إكس" اليوم الأربعاء، قال كتشالي: "نوصي مواطنينا بتجنب السفر إلى السودان باستثناء الحالات الضرورية للغاية بسبب تدهور الوضع الأمني فيه"،بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأشار إلى أنه من المهم للمواطنين الأتراك في السودان مواصلة متابعة التحذيرات والإعلانات الإضافية التي قد تصدر عن وزارة الخارجية والسفارة التركية لدى السودان واتخاذ التدابير اللازمة بشأن سلامتهم الشخصية.

ومنذ منتصف أبريل الماضي، يخوض الجيش السوداني و قوات "الدعم السريع" حربا خلّفت أكثر من 12 ألف قتيل وما يزيد عن 6 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.